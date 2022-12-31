Обнова Алмашского краю почнє у януару

НОВИ САД – Урядово 9. януара Нови Сад придава титулу европскей престолнїци култури котру ношел под час того року. А праве тих дньох Город Нови Сад розпочнє нови капитални проєкт, а то защита и обнова Алмашского краю. Зоз тим проєктом будзе управяц Завод за защиту памятнїкох култури, а средства за комплетну реконструкцию тей старей часци города обезпечели Город Нови Сад и Влада Войводини.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же обезпечели 2 милиярди и 300 милиони динари, тельо перша сума того проєкту котри будзе тирвац 6 роки по заєднїцким плану зоз потримовку надпатраюцих зоз Заводу за защиту памятнїкох и цивилного Здруженя алмашанох.

Обнова Алмашского краю капитални проєкт за Нови Сад и вироятно єден з найвекших и найкомплекснєйших подняцох у котрим буду участвовац велї институциї, гварел городоначальнїк Нового Саду Милан Дюрич.

Роботи почню од юговосточней часци Алмашского краю уж перших дньох 2023. року, а плановане же би комплетна реконструкция тей часци города могла буц закончена за 6 роки.

Перша фаза будзе тирвац три роки, а друга подзелєна на другу А и другу Б, а по словох городоначальнїка тоти 28 улїчки буду барз красни и наш город ше зоз нїма будзе пишиц. Кажде хто придзе до Нового Саду будзе мац єдно нове место обисц и фотоґрафовац ше.

Обнова подрозумює реконструкцию инфраструктури, обнову фасадох и закрицох, а велька новосц буду и нови пешацки зони и мини площи котри тераз паркинґ места.

Будзе ше робиц и на ожелєньованю, буду посадзени 250 нови древка, а даєдни улїчки достаню и дражку за бициґлистох.