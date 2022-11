ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович нащивел Огньогасну станїцу Жабель, хторей локална самоуправа обезпечела нови средства за роботу у вредносци од милион динари.

Жабельски огньогасци достали термовизийску камеру, апарати за гашенє огня, нови млазнїци, черева, маску за изолацийни апарат, як и радио станїцу.

З тей нагоди, предсидатель Општини подзековал огньогасцом на пожертвованей роботи.

