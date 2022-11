ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрени звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох явних подприємствох з актуалну Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Шид за 2022. рок.

Тиж розпатрени и финансийни плани Месних заєднїцох, явних установох и директних хасновательох явних средствох пре ускладзованє зоз спомнуту одлуку о буджету, а ОР тиж принєсла и вецей други одлуки зоз своєй компетентносци.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)