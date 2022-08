КОЦУР – На соботу, 27. авґуста, дзень пред Кирбайом у Коцуре будзе означена 50-рочнїца священства о. Владимира Мудрого, паноца у пензиї зоз Саскатуну у Канади.

З тей нагоди, на 10 годзин рано у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици будзе Благодарна Служба Божа.

Очекує ше же вельке число священих особох и вирних буду присуствовац тей подїї.

По законченю Служби Божей члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви за шицких присутних пририхтаю ошвиженє.

(Опатрене 104 раз, нєшка 104)