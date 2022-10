ШИД – Вчера у локалней самоуправи уручени контракти о додзельованю пакетох будовательного материялу за пейц вибеженски фамелиї з подруча Општини Шид.

Пакети обезпечени дзекуюци сотруднїцтве локалней самоуправи и Комесарияту за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї.

