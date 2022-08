Парохия Преображеня Господнього преславела Кирбай

ШИД – Вчера на швето Преображеня Господнього церква и вирни преславели храмове швето Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар у сослужeню з паноцами з нашого Владичества и иножемства.

У казанї преoсвящени владика медзи иншим указал на подїю Христового преображеня на гори Тавор у присустве апостолох Петра, Якова и Йоана и пророкох Илиї и Мойсея.

Владика тиж наглашел же и вирни треба же би ше преображели през молитву и у шлїдзеню Христовей драги.

После Служби Божей по традициї бул обряд пошвецаня овоци, одшпиване Многолїтствиє, а на виходзе зоз церкви вирни домашнї и госци достали пошвецене грозно.

Як и каждого року. и того року нє виостала богата такволана вашарска часц Кирбаю хторей шще найвецей радовалид зеци.

