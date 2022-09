Першокласнїком од Општини Кула прибор и учебнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 1. септембра, зоз державну гимну „Боже правде” и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” почал нови школски 2022/23. рок, а з тей нагоди окреме привитани 30-еро першокласнїки.

Школярох першей класи ОШ и їх родичох, привитала директорка Наталия Будински котра им пожадала щешлїве школованє, а у мено општинскей и валалскей власци секретар МЗ и заменїк предсидателя СО Кула Михайло Пашо, и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр.

Вони з тей нагоди придали першокласнїком дарунки котри обезпечела Општина Кула за першокласнїкох у шицких местох општини, а то нє лєм школски прибор, алє од того року першираз и комплет учебнїкох.

Школяре подзелєни до двох оддзелєньох ґу учительом Нади Колошняї и Маркови Новаковичови, а за тих цо ше опредзелєли до предлуженого пребуваня одредзени учительки Мая Колошняї и Сандра Чельовски. Зоз кратку програмку привитали их и товарише зоз трецей класи.

Источашнє у школским голу привитани и штредньошколци, окреме 36-еро школяре першей класи, ґимназиї на руским и сербским язику и з оддзелєня готелиєрско-туристични технїчар. Їх привитали оддзелєнски старшини Тат’яна Бучко Рац, Лїляна Фина и Анико Мушкиня, и помоцнїк директора Ясмина Надь.

У наступаюцим школским року школяре нїзших класох ОШ буду ходзиц до школи у двох зменох, док шицки други лєм у предполадньовей змени.

