Пошвецена овоц на Преображенє Господнє

ДЮРДЬОВ – Вчера, 19. авґуста, у дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици означене швето Преображенє Господнє. Служба Божа почала на 10 годзин, а служел ю о. Михаил Холошняй.

У Велькей Служби Божей парох потолковал значенє швета кед ше Исус преображел пред трома апостолами на гори Тавор и цо воно представя за нєшкайших вирних у їх каждодньовим християнским живоце.

По Служби Божей пошвецена овоц. Тиж так, пошвецена била риза хтору подаровал православни священїк, монах Клеопа, зоз Сримских Карловцох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)