Предлуженє проєкту Арсениє Теодорович – стилски прикмети як космополитска уходнїца

НОВИ САД – У Радио телевизиї Войводини отримана конференция за пресу котру орґанизовала Новинарска асоцияция Руснацох з нагоди предлуженя проєкту Арсениє Теодорович – стилски прикмети як космополитска уходнїца.

Проєкт мал два етапи, а реализовала го Новинарска асоцияция Руснацох и одношел ше на документованє портрету владики Константина Станича и авторство роботи маляра Арсения Теодоровича. Портрет до тераз нїґдзе нє бул сиґновани, а проєктни тим у хторим були и Драґойла Живанов, Милена Врбашки, Олґа Карлаварис го нашли и документовали. Медзитим, портрет нє найдзени у Крижевцох, як ше перше думало, алє у Грекокатолїцкей семинариї у Заґребе. Ґу тому ище дознали и же у месце Стойдраґа при Самобору у церкви Св. Юря єст з векшей часци зачувани иконостас хтори тиж намальовал Арсениє Теодорович.

У другей етапи иста екипа була вєшенї у Стойдраґи и документовала иконостас, хтори тиж нє бул до тераз учишлєни до опусу роботох маляра Арсения Теодоровича.

НАР и у тим року достал потримовку Покраїнского секретарияту за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Заводу за културу войводянских Руснацох, та предлужел виглєдованя о Арсенийови Теодоровичови и Арсенийови Марковичови котри поробели иконостаси за грекокатолїцки церкви у Сербиї, алє и у сушедней Горватскей. Ище остало шицки податки хтори тот проєктни тим позберал и документовал публиковац у кнїжки. За початок би кнїжка була на сербским язику, алє ше планує же би була видата и на руским и анґлийским язику.