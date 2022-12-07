Предлужи ше зоз ожелєньованьом нашого стредку

КУЛА – Скорейших рокох ожелєньованє и полєшованє у континуитету запровадзене у шицких местох општини Кула. Предсидатель општини Дамян Милянич, визначел же пред нами период котри наменєни праве за акциї полєшованя и ожелєньованя. На роботней схадзки наведзене же при концу догварки о акцийох котри буду у наиходзацим периодзе реализовани.

Спред Оддзелєня за инвестициї општини Кула, Єлена Чепич сотруднїца на роботох защити животного штредку, наводзи же локална самоуправа у цилю очуваня и защити животного штредку роками назад интензивно роби на ожелєньованю явних поверхносцох и дополньованю з лєсовима древами.

У предходним периодзе посадзене вецей як 2000 стебла, а мерковало ше же би то були квалитетни саднїци же би були старши як пейц роки и одвитуюци за нашу обласц. Садзенє запровадзене у шицких населєних местох у општини.

Акцент скорейших садзеньох бул на полєшованю очисцених депонийох, прето же би ше ту знова нє одкладало одпад. А после Руского Керестура, Сивцу, Крущичу и Кули предлужи ше зоз садзеньом на очисцених депонийох.

Тоти акциї ожелєньованя и полєшованя нє єдини корти ше планує у наиходзацим периодзе, а шицко тото пре очуванє биодиверзитету, защиту животного штредку и злєпшанє квалитету воздуха у општини Кула.