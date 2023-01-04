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Предсидатель општини нащивел явни служби

автор Вл. Дїтко, фото www. sid.rs
автор Вл. Дїтко, фото www. sid.rs 61 Опатрене

ШИД – Пол годзини после пол ноци 31. децембра, предсидатель општини Зоран Семенович, предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович и директор ЯКП „Водовод“ Александар Йованович, нащивели дежурну екипу Швидкей помоци Дома здравя Шид потим Полицийну станїцу Шид як и Огньогасно-спасительне оддзелєнє Шид.

Вони спред локалней самоуправи занятим винчовали Нови рок и пожадали же би мали цо менєй интервенциї.

Орґанизованого дочеку Нового року нє було, алє пред поладньом на Площи култури отримана новорочна дискотека за дзеци. Наишол и Дїдо Мраз та подзелєл дарунки, а зоз дзецми ше дружели аниматоре, ґлумци Аматерского театра „Бранислав Нушич“.

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