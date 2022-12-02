Премиєра представи „Мета Морфози” будзе на Мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї, на соботу, 3. децембра на 19,30 годзин будзе отримана премиєра представи Милоша Николича „Мета Морфози” за котру режию подписує Славко Орос, а одбави ю ансамбл керестурскей сцени РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

На тим, 36. проєкту РНТ анґажовани велї особи. Сам ансамбл котри перши раз виведзе театрални фалат пред керестурску публику числени: Мирослав Малацко, Яким Винаї, Адриана Надь Барна, Ненад Канюх, Мая Зазуляк Гарди, Иван Емейди, Силвия Малацко, Владимир Варґа, Емил Няради, Владимир Надь, Ксения Бодянец, Андрей Орос, Михайло Бодянец, Снежана Малацко, Ребека Планчак и Андрея Штефанко.

Текст за тот фалат преложела Ирина Гарди Ковачевич, хореоґрафию подписую Андрея Штефанко и Славко Орос, асистент режисера Таня Арва Планчак, майстор шветла Желько Пашо, сценоґрафию и вибор музики обдумал Славко Орос, а за костими ше остарала Таня Орос. Суфлер и реквизитер Таня Арва Планчак. Сонґи по ориґиналних прозних текстох М. Николича вишпивали И. Г. Ковачевич и С. Орос, а компоновал их Владимир Малацко. За сонґ „Представа сходзи з репертоара” авторе текста Михал Рамач и Славко Орос, музику написал Ґоран Павич, а аранжман Владимир Малацко.

Сонґи шпиваю Мирослав Малацко, Марина Роман, Дорика Емейди, Емил Няради, Владимир Надь, Владимир Варґа и Михайло Бодянец. Сонґи знял и монтирал Сашо Палєнкаш.

Проєкт финансовали Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, та Национални Совит Руснацох. Спонзоре представи Саня Дивлякович и Клуб 10 з Руского Керестура.