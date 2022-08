ШИД – У другим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома победзели Змай з Ночаю зоз 5:0.

На таблїчки ОФК Бикич хвильково други зоз шейсц бодами кельо ма и першепласовани БСК, а у трецим колє, на нєдзелю, праве у Бешенове БСК будзе домашнї ОФК Бикич.

