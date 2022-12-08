Проєкт „Женски мировни активизем у Сербиї“ на Википедиї

БЕОҐРАД – Пред даскельома днями на Википедиї поставени бок зоз назву „Женски мировни активизам у Србији“ на котрим мож найсц хронолиґию женского активизму. Антивойново протести жени у бувшей Югославиї одпочали пред саму войну котра свойо перши знаки указала у Словениї и Горватскей 1991. року.. Протести у Сербиї и Войводини постали численши кед ше почало посилац поволанки за мобилизацию на котри окреме реаґовали припаднїки меншнских заєднїцох.

Од тринац зазначених женских протестох 1991. року, дзешец отримани у Беоґраду и три у Войводини. Интересантне спомнуц же медзи тима протестами у Войводини (Бечей и Панчево) треци котри отримани у септембру 1991. року бул у Коцуре. Гоч протест вецей як сто коцурских женох виволал повагу явносци о нїм ше нєшка мало зна а велї актере того антивоєного активизму вецей нє живи.

У рамикох проєкту „Женски мировни активизем у Сербиї“ котри ше реализує зоз потримовку нємецкей орґанизациї ФОРУМ ЗСД планує ше обробиц 80 биоґрафиї и феномени женского антивоєного активизму. Очекує ше же у рамикох спомнутого проєкту одреднїца о коцурских женох и їх процивеню войни и мобилизациї будзе мац вецей деталї.