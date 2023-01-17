Роботня за наймладших фолклорашох „Жатви”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре отримана интересантна роботня за наймладших членох фолклорней ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

По словох Александри Горняк котра, вєдно зоз Катарину Горняк, водзи тоту ґрупу, роботня и друженє за дзеци було обдумане ище скорей, алє тераз им ше аж поспишело шицко реализовац. Мали вецей идеї за друженє, як гварела, алє до конца ше одлучели же би то була роботня опущеного характеру.

Марина Тодич, котра тиж активни член „Жатви”, обдумала и вєдно зоз Александру реализовала вецей „team building” бависка котри наймладшим були барз интересантни. После шицких активносцох, друженє предлужене зоз рижнима дружтвенима бависками, а орґанизаторе за шицких присутних малих фолклорашох обезпечели ошвиженє, пицу и лакотки.

Предсидателька Дружтва Мелания Мали визначела же прешлого року дзецинска фолклорна ґрупа дожила свойо розквитнуце. Александра и Катарина на волонтерским уровню вредно робя зоз нїма, гварела, а идея им же би зачували дзеци у рамикох „Жатви” и же би вони єдного дня були и члени виводзацкого фолклорного ансамблу Дружтва. Роботнї обдумани з цильом, як додала Малийова, же би и на нєформални способ указали дзецом же су важни члени „Жатви”.

У тей хвильки дзецинска фолклорна ґрупа єдна з найактивнєйших секцийох коцурского Културно-уметнїцкого дружтва, заключела Малийова, а того року плановане же би и участвовали на смотри фолклорней творчосци.