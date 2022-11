Рукометаше перши на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 30. октобра, рукометаше Русина одбавели 5. коло Трецей рукометней лиґи Войводини „Сивер”, дома, у Спортскей гали, процив Борца зоз Бачкого Ґрачцу, хторого звладали зоз резултатом 31:28 (12:12).

Екипа Борац, стари ривали, нєзґодни процивнїк, но на концу Русиновци заслужели побиду.

Векшу часц змаганя Русиновцом ше удавало водзиц з ґолом або двома розлики, алє их госцуюца екипа вше сциговала.

Остатнє виєдначенє резултату було у 38. минути, кед резултат глашел 17:17, после чого бавяче Русина сцекли на 5 ґоли розлики, и по конєц змаганя нє допущели нїяке нєсподзиванє.

Цала екипа у охрани бавела пожертвовно, а шицки бавяче хтори уходзели до бависка уписовали ше до ґолґетерох.

Найвецей ґоли за Русин дали – Славко Гербут 8, Филип Орос 7, Виктор Микита и Владислав Салак дали по 4 ґоли, Борис Югик и Иґор Варґа по 3, док Мирослав Виславски и Милош Булатович дали по 1 ґол.

Прешлей нєдзелї бавяче Русина требали мац госцованє у Ґакове, алє понеже їх екипа Ґраничар виступели зоз Лиґи, змаганє нє було отримане, а у идуцим колу, на соботу, Русиново рукометаше одбавя стретнуце у Бездану процив Ґрафичара.

