Швето святого Миколая у старовербаскей парохиї

СТАРИ ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 18. децембра, означене швето святого Миколая.

У Служби Божей парох старовербаски о. Алексий Гудак присутним вирним бешедовал о дїлох святого оца Миколая, о його доброти и значносци. З молитву и писню шицки парохиянє прикрашели тот святочни дзень.

З нагоди того швета отримана и пригодна програма котру пририхтали учителька Славица Мали зоз школярами основних школох зоз Вербасу котри уключени до настави руского язика зоз елементами националней култури и вироучителька Ксения Бесерминї зоз виронаучнима дзецми грекокатолїцкей вири. Зоз шпивом и численима рецитациями шицки школяре возвелїчали швето и святого оца Миколая, а у музичних точкох програми дзеци на гармоники провадзел Любомир Скубан.

И того року Миколай нащивел дзеци у старовербаскей парохиї, а по законченю програми и краткей розгварки з нїма, обрадовал наймладших и з тей нагоди подзелєл 57 пакецики.

Парох старовербаски о. Алексий Гудак подзековал шицким вирним же пришли у таким чишлє преславиц швето святого Миколая, подзековал дзецом же виведли красну програму на чесц того швета, а тиж подзековал и родичом же чуваю свой идентитет и уписую дзеци на годзини руского язика, и як додал, наздава ше же нарок на тото швето Миколай подзелї ище векше число пакецикох.