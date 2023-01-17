У Чуроґу и Жаблю отримане здогадованє на жертви погрома 1942. року

ЖАБЕЛЬ/ЧУРОҐ – Здогадованє на жертви рациї, хтори страдали скорей осемдзешат єдного рока у Другей шветовей войни, од мадярского войска, отримане у Жаблю и Чуроґу.

У Жаблю положени венци на Спомин комплекс Чарна чуприя, а у Чуроґу отримани парастос у Музею жертвох рациї 1942, хтори ше находзи у житним маґазину Бранка Новакова Топалова, у хторим коло пейцсто особи забити.

После парастосу, положени венци на Памятнїк жертвом рациї у Чуроґу, на насипу коло Тиси, блїзко при месце на хторим велї жертви побити и руцени под ляд.