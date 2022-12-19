У Коцуре бул святи Миколай

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 18. децембра, у вечарших годзинох отримане всеночне з нагоди швета святого Миколая.

Всеночне служели декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац и неоєрей о. Ярослав Варґа. Всеночному присуствовали числени парохиянє, а з молитву и шпиванку возвелїчали святочносц швета.

Того дня неоєрей о. Ярослав Варґа мал и свою першу Службу Божу, та на шицких Службох, як и после всеночного, подзелєл шицким вирним свой неоєрейски благослов и обращик за памятку.

По законченю всеночного, у церкви отримана и святочна програма на чесц святому Миколайови. Програму пририхтали дзеци зоз вироучительку Ксению Бесерминї, а у пририхтованю святочносци помогла и шестра Клара. У краткей програми з писнями, наймладши коцурски парохиянє зоз стихами шицких присутних здогадли на його доброту, милосердиє и любезносц.

Церква того вечара була полна, а по законченей програми Миколай дзецом у церкви подзелєл вецей як 150 пакецики.

Нєшка, 19. децембра, швето святого оца Миколая у шицких Службох Божих парохиянє ше годни помировац.