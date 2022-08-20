У Новим Садзе нєшка VII конґресу СФУЛО

НОВИ САД – VII Конґрес СФУЛО-а (Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох) будзе нєшка прешираз отримани у Новим Садзе.

На Конґресу будзе вибрани нови предсидатель СФУЛО-а, прето же бувша предсидателька Ярослава Галик умарла скорей вицека мандату од коронавирусу. Кажда держава будзе мац по пейц делеґатох на Конґресу, од хторих векшина будзе физично присутна на Конґресу, а даєдни ше уключа до його роботи онлайн.

Делеґати Конґресу нєшка вечар нащивя фестивал у Дюрдьове „Най ше нє забудзе”. Наютре нащивя Руски Керестур, а пополадню розпатра Нови Сад и буду присутни на вечаршей Служби божей у грекокатолїцким храму святих апостолох Петра и Павла.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)