Усвоєни звекшани буджет за 2023. рок

КУЛА – Остатня, седма схадзка того року, отримана штварток 29. децембра. Одборнїци Нини Недович потвердзени мандат, алє вона усно задзекованє пре приватни причини.

Другу точку дньового шора, Предкладанє Одлуки о буджету општини Кула за 2023. рок, обгрунтовал руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Зоран Виґнєвич. Вон наведол же значни видатки зоз буджету облапели проєкт рихтаня индустрийней зони Блок 66 у Кули, проєкт вибудови фекалней канализацийней мрежи и пречисцовачох одрутних водох у Руским Керестуре, як и проєкт санациї санитарних ґузлох у ОШ „Вук Караджич” у Червинки.

Предсидатель општини Кула Дамян Милянич, визначел же проєктовани суфицит у буджету, котри каждого року рошнє и же єст єдинствени проєкти потримовки котри видвоюю општину Кула од других локалних самоуправох.

Треца точка ше одношела на Звит о вивершеню Одлуки о буджету општини Кула, за период од 1. януара до 30. септембра 2022. року.

Одборнїци вигласали и шлїдуюци предкладаня: Предкладанє Кадровского плану Општинскей управи Кула, Предкладанє Одлуки о усвойованю Плана розвою општини Кула за период од 2022. до 2028. року, Предкладанє Одлуки о усвойованю Плана явного здравя за општину Кула за период од 2022. до 2026. року, Предкладанє Одлуки о приношеню Локалного акцийного плана за родну ровноправносц за општину Кула за период од 2022. до 2024. року, як и Предкладанє Одлуки о усвойованю Стратеґиї розвою социялней защити општини Кула за период од 2023. до 2025. року.

Предостатня, дзеветнаста точка дньового шора була вязана за кадровски ришеня, та усвоєни Предкладаня Ришеня о розришованю и вибору членох сталних роботних целох (Комисия) Скупштини општини Кула, розришеню и менованю предсидателя и членох Надпатраюцого и Управного одбора явних подприємствох и установох котрим снователь општина Кула, розришеню и поставяню членох Штаба за позарядово ситуациї општини Кула и розришеню и менованю члена Школского одбора Штреднєй фаховей школи у Червинки.