Вишла новемберска „Заградка”, зоз ню и дарунок – вифарбйованка

НОВИ САД – Вишла новемберска „Заградка”, а зоз ню и дарунок – вифарбйованка „Заградков 75. родзени дзень”, хтору направела Танита Ходак.

Рубрика Госци и новосци пише о тим цо ше случовало прешлого мешаца, а Сцеме знац и упознац представя талантовану музичарку Мартину Фейди з Нового Саду, хтора бешедовала и о своїх других нєкаждодньових гобийох.

У Читальнї приповедки зоз новей кнїжки за дзеци Оксани Мудри Недич „Божа катичка”, а Мала заградка понука писньочку у сличкох, квизчок и даскельо оводарски роботи.

За тото число „Заградки” сцигли аж 199 подобово и литературни твори вредних Заградкарох, а даєдни з нїх и обявени у тим чишлє.

У рубрики Заградков 75. родзени дзень скриваци виреченя зоз „Заградковей” архиви, а интересантни задатки мож ришовац и на Забавних бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, рубрика Мудро и безпечно пише о питаньох хтори себе мож поставиц пред тим як дацо обявиме на интернету, а на концу тей Заградки даскельо Питаня и толкованя.

