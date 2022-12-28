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Вистава малюнкох и промоция виданьох

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 144 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 28. децембра на 11 годзин у орґанизациї Рускей матки, у Спортскей гали (улїчка Бориса Кидрича 60) будзе отворена вистава малюнкох зоз тогорочней IV подобовей колонї „Еуфемия Гарди”, а на 18 годзин у просторийох Месней заєднїци будзе означованє 33-рочнїци Рускей матки.

На означованю, попри пригодного реферата предсидателя Рускей матки проф. др Михайла Фейси, буду преглашени и найзначнєйши орґанизациї и поєдинци хтори допринєсли успишней реализациї планованих активносцох Рускей матки у 2022. року.

У рамикох означованя рочнїци буду представени и задармо дзелєни два публикациї: Анґлийско-руски словнїк проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски, як и публикация „Зоз поштаровей торби” автора Дюри Салонтая.

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