ВЕРБАС – У орґанизациї Туристичней орґанизациї Општини Вербас 7. и 8. марца, на Площи Николи Пашича у Вербаше, отримує ше манифестация „Базар красних стварох”.

Внєдзелю од 10 по 18 годзин и пондзелок од 8 по 18 годзин на Площи виложени квеце, аранжмани з квеца, лакотки, букети зоз гадвабу, домашня козметика, декупаж продукти, здрава пожива, рижни дарунки за жени, порихтани з нагоди 8. марца – Медзинародного дня женох.

Наймладших нащивительох буду забавяц кловни.

Зоз Туристичней орґанизациї Општини Вербас апелую же би шицки, и викладаче и нащивителє, почитовали епидемиолоґийни мири хтори предписала Влада Републики Сербиї.

