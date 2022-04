Велька виходносц у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Внєдзелю, 3. априла, у општини Жабель отримани парламентарни и предсидательни виберанки. Право гласа мала 21.291 особа, гласало ше на 31 виберацким месце, а виходносц по 20 годзин була 71,20 одсто.

У Дюрдьове гражданє могли гласац на пейцох виберацких местох у Основней школи ,Йован Йованович Змай. Од 4.122 виберачох хтори уписани до виводу з виберацкого списку свою гражданску длужносц по заверанє виберацких местох вихасновало їх 2.959, односно 71,79 одсто.

По записнїкох хтори обявени на сайту Републичней виберацкей комисиї, на парламентарних виберанкох у општини Жабель ше найвецей гласало за першу лїстину Александар Вучуч – Вєдно можеме шицко, котра освоєла 11.817 гласи, цо 77,95 одсто. На другим месце ше находзи лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї, котра освоєла 860 гласи, цо 5,67 одсто. Треца по числу гласох лїстина Мариники Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї зоз 660 гласами, односно 4,35 одсто. Пията лїстина Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници зоз 584 гласами, або 3,85 одсто. Потим шлїдзи лїстина Др Милош Йованович – Надїя за Сербию зоз 581 гласом, односно зоз 3,83 одсто. Шеста лїстина Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка освоєла 512 гласи, односно 3,38 одсто гласох. На седмим месце лїстина Бошко Обрадович – двери – ПОКС зоз 370 гласами, або 2,44 одсто. Осме место завжала лїстина суверенисти зоз 248 гласами, односно 1,64 одсто. 239 гласи достала лїстина Вєдно за Войводину – Войводянє, а 196 гласи достала лїстина морамо – акция. За лїстину Одняти беби – Ана Пеїч гласало 136, за лїстину Бориса Тадича 86, а 44-еро за лїстину Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор. Русийски меншински союз достал 39 гласи, лїстина Ромска партия – Срдян Шаїн достала 21 глас, 19 гласи достала лїстина Муфтийов аманет – Странка правди и помиреня, 4 гласи було за лїстину Коалиция Албанаца долїни, 2 гласи достала лїстина Албанска демократска алтернатива, а без гласох остала лїстина СДА Санджак.

На предсидательних виберанкох прешвечлїву побиду однєсол Александар Вучич зоз 11.190 освоєнима гласами, односно 73,82 одсто. Друга була Милица Дюрдєвич Стаменковски зоз 2.057 гласами, або 13,57 одсто. Здравко Понош мал 1.048 гласи, цо 6,91 одсто. Др Милош Йованович мал 602 гласи, Бошко Обрадович 480, Бранка Стаменкович 268, проф. др Биляна Стойкович мала 205 гласи, а Миша Вацич 173.

Як гварене зоз Општинскей виберанковей комисиї, у општини Жабель гласанє ше одвивало у порядку и нє були приявени нєправилносци.

