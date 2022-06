Дзеци зоз Цицибану означели Шветови дзень защити животного штредку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наймладши Керестурци, дзеци зоз Дзецинскей заградки Цицибан, вчера означели Шветови дзень защити животного штредку.

З тей нагоди, шицки дзеци вєдно зоз своїма воспитачками участвовали у вецей роботньох з котрима пошвецели окремну увагу очуваню околїска. Тиж так, обданїщово и предшколски ґрупи участвовали у символичней роботней акциї садзеня квеца и других вецейрочних желєнїдлох.

Квеце посадзели у дворе обєкту Цицибану, як и у дзецинским парку на Фрушкогорскей улїци.

Сезонске квеце подаровал розсаднїк Блаґоєвич, а вецейрочне желєнїдло розсаднїк Няради. Акция реализована у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу Руски Керестур.

