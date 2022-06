„Днї керестурскей паприґи” 20. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна, 11. по шоре туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестуркей паприґи” будзе отримана 20. авґуста у центру валала як и остатнї роки, догварене на першей схадзки Орґанизацийного одбору.

Попри тим, начално посцигнута и догварка о концепту и змистох котри би требали буц подобни як и скорейших рокох. Уж познате же оглядне польо буду орґанизовац два компаниї Тимак аґро Балканс и Синджента на паприґи у Зденка Дюрчянския котри бул домашнї и прешлого року. Час виходу на оглядне польо будзе утвердзени у догварки зоз спонзорами и домашнїма.

Надалєй традицийно, попри културно-уметнїцкей часци, дефилеа парадних запрагох Конїцкого клуба Русин, будзе вибор за найчежшу паприґу, найкрасши штанд и найкрасшу дзецинску маску.

Вшелїяк же нїч без вареного єдзеня зоз котлох и других специялитетох, и того року буду поволани шицки валалски здруженя и поєдинци котри виража жаданє же би участвовали у тей часци и предавали єдла.

На схадзки єдногласно одлучене же би ше поволало паприґарох, и других польопривреднїкох, та творительох роботох власней руки и других традицийних продуктох же би у цо векшим чишлє збогацели штанди и понуканє под час манифестациї. Окреме апеловане на паприґарох же би пририхтали паприґи за предай, годно дац и на штанд Здруженя, бо уж роками интересованє за купованє векше од понуканя. Приявиц ше треба орґанизатором, Душици Оросовей на телефонске число 065/978-1413.

Як потолковане, у парку ше нє будзе опредзельовац штанди за иншаки продукти, и предавачох рижнородней роби, бавискох, тепихох, фиронґох и под. Место за кирбайски дзецински бависка будзе порихтане, алє у часци Русинскей улїци опрез Мензи и опрез Огньогасного дому.

По законченю пополадньовей програми, наступи домашнї Пицикато бенд, а госцуюци того вечара будзе ґрупа Валентино.

Часц средствох у виносу од 400.000 динари за орґанизацию опредзелєна зоз буджетом Општини Кула, медзитим обчекує ше и средства од длугорочних спонзорох, алє пре цалосну ситуацию, сиґурно же манифестация будзе коштац вельо вецей як скорейших рокох. Лєм за концерт буду потрошени скоро шицки средства од Општини, та догварене же би ше вимагало дополнююци пенєж, бо треба видвоїц значни средства и за винаймйованє бини и опреми.

У случаю дижджу, або нєвигодней хвилї, збуваня по час манифестациї буду лєм преселєни до Младежского дому.

