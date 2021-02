Жимски базен и терховня ознова доступни хасновательом

ВЕРБАС – После длугшей павзи у роботи пре запровадзованє мирох защити од ширеня вирусу Ковид-19, даєдни спортски змисти Центра за физкултуру „Драґо Йовович” ознова почали з роботу. Рекреативцом и спортистом на розполаганю хаснованє терховнї и жимского базену, а як сообщене зоз тей установи, почитованє шицких предписаних епидемиолоґийних мирох обовязне и надалєй.

Хаснованє жимского базену доступне шицким гражданом, а цени уходнїцох ше нє меняли у одношеню на предходни рок – дньова уходнїца 200 динари, а за пензионерох и войних инвалидох цена уходнїци 150 динари.

Гражданє маю можлївосц купиц и карту за 15 уходи на базен по цени од 2 000 динари. Єдно од понукнуцох и викенд ваучер, чия цена облапя и хаснованє сауни, базену и полудзенок у ресторану Центра за физкултуру.

Роботнима днями базен за гражданох отворени од 17 по 20 годзин, а през викенд од 12 по 19 годзин. Терховню мож хасновац кажди роботни дзень од 8 по 20 годзин.

Школа плїваня нє була отримана за школярох другей класи основних школох у општини, алє док ознова будзе орґанизована обука плїваня за школярох, обуки ше годни приключиц и тоти дзеци.

