КУЛА – Презентация керестурскей школи Петро Кузмяк, точнєйше єй напрям туристично-готелиєрски технїчар и Ґимназиї отримана у кулскей ОШ Петефи Бриґада.

Попри презентациї на видео-биму, о керестурскей школи пред будуцима маломатурантами бешедовали професорки Аника Войчена и Любица Илич, як и три школярки – Андєла Боґданович, Маша Болянович и Милица Корица.

