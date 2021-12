„Коцурска чутка 2021” будзе наявена у РТВ емисиї „5казанє”

КОЦУР – У дньох викенду пред нами, 11. и 12. децембра, у просторийох Дома култури у Коцуре, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад, будзе отримани Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021”.

Як наяву тому, того року єденастому по шоре, коцурскому Фестивалу гумору и сатири, на пияток у емисиї Радио-телевизиї Войводини „5казанє” автора Бори Отича будзе приказани прилог зняти того тижня у Коцуре, у просторийох Дома култури, як и у доме Коцани Колєсар.

Бора Отич знял прилог у котрим членїци Активу женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Мария Дудаш-Фейса и Мария Хромиш, на чолє зоз предсидательку Активу женох Коцану Колєсар, приказали як ше правя ґоргелї и пита зоз бундаву. Тиж, у емисиї будзе слова и о предходних дзешец отриманих Медзинародних фестивалох гумору и сатири „Коцурска чутка”.

Автор емисиї „5казанє” Бори Отича познати по тим же у своїх емисийох представя интересантни приповедки звичайних людзох, а тиж и наглашує богатство язикох, обичайох и людзох котри жию у мултиетнїчним стредку яки цала Войводина.

