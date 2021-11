ШИД – На статковим пияцу всоботу, кукурица тогорочного урожаю ше предавала по 3.000 динари за 100 килоґрами, а кукурици прешлорочного урожаю нє було у понукнуцу.

Тиж на пияцу ше предавали и прашата по цени од 220 динари за килограм живей ваги.

