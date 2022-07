У нововербаскей парохиї на нєдзелю Кирбай

НОВИ ВЕРБАС – Грекокатолїцка церква у Новим Вербаше на нєдзелю, 31. юлия, означи храмове швето – Кирбай.

Кирбайска Велька Служба Божа будзе отримана на нєдзелю, 31. юлия, з початком на 10 годзин.

