Милянич задзековал, буду и локални виберанки

КУЛА – Предсидатель општини Кула Дамян Милянич задзековал на тоту функцию, у складзе з тим, розпущена Скупштина и єй орґани, та на виберанкох 3. априла, гражданє општини Кула буду виберац и локалну власц, преноши dnevnik.rs.

Причина задзекованю мож повесц формална, понеже циль же би ше у єдним термину отримали и локални виберанки.

– Остатнї локални виберанки у Кули були отримани 16. децембрa 2018. року, цо значи же би вшелїяк мушели буц отримани по конєц рока. Понеже у януару отримани референдум, шлїдза нам априлски виберанки, цалком розумно же бизме збили виберанки – визначел Милянич.

Дальша законска процедура наклада же Влада Републики Сербиї будзе меновац Дочасови орґан котри будзе руководзиц з општину покля ше нє законча шицки процедури коло виберанкох и формованя новей власци.

Най здогаднєме, потерашнє руководство котре задзековало, було на чолє општини после виберанкох 16. децембра 2018. року, меноване 24. януара 2019. року, цо значи полни три роки.

