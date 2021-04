КОЦУР – Дзекуюци швидкей и краткей гуманитарней акциї, лєм за даскельо днї, назберани шицок потрбени пенєж за операцию нашого визначного параолипийца Милана Шолаю.

По жаданю Милана, шицки гуманитарни акциї, лицитациї и други донациї треба преунапрямиц на рахунок Йована Панайотова, тророчного хлапца зоз Коцура котри тиж и хаснователь Гуманитарней фондациї Будз гумани-Александар Шапич.

Пред Миланом операция и регабилитация, а за менєй як 10 днї вкупно назберани вецей як милион и 200 тисячи динари.

