Най Исус вше будзе з нами

НОВИ САД ‒ У Церкви св. апостолох Петра и Павла, 5. юния, на Служби Божей хтору служели парох новосадски о. Юлиян Рац и парох керестурски о. Владислав Варґа, першу причасц прияли Дарио Корпаш, Михайло Венчельовски, Микола Венчельовски, Филип Салонтаї и Вукашин Варґа, хторих за тоту вельку подїю пририхтала вироучителька Мелания Римар.

У своєй казанї, о. Рац гварел же першопричашнїки то героє у нєшкайшим чаше, за цо заслужни їх родичи. Най би Исуса ношели у шерцу, а у случаю потреби, вше го можу найсц у св. споведзи. По парохових словох, дзеци достали цело и крев Исусову, хтори ше будзе з нїма радовац, учиц ше, жаловац, спац.

Парох о. Юлиян з тей нагоди подзековал родичом и вироучительки, а першопричашнїком подзелєни памятки, зоз пароховим жаданьом „же би отримовали тоту Церкву после нас”.

После Служби Божей и шветочносци, у церковней сали було аґапе.

