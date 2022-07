На Дньох паприґи змаганє у вареню айвара „Изађи ми на теглу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизацийни одбор туристично-привредно-културней манифестациї Днї керестурскей паприґи отримал ище єдну схадзку на котрей бешедоване о подробносцох коло тогорочних змистох.

На схадзки утвердзене же виход на оглядни поля будзе на 11 годзин, источашнє, як уж скорей и наявйоване, у предполадньових годзинох почнє и змаганє у рамикох забавно-змагательней манифестациї Изађи ми на теглу. Орґанизаторе поволали шицких зацикавених же би ше приявели за змаганє котре того року окремна часц змагательного каравану котри уж традицийно нащивює вецей места у цалей держави. За змаганє ше треба приявиц Душици Оросовей на телефонске число 065/978-1413, лєбо Владимирови Станковичови спред ТО Општини Кула, лєбо Мариї Дюрич власнїци бренду Марин шпайз (Нада Шикора).

Дефиле парадних запрагох Конїцкого клубу Русин будзе на 17 годзин, потим плановане шветочне отверанє на 17,30 годзин. Наступ аматерох Дома култури будзе такой по отвераню, а на 18 годзин преглашенє побиднїкох у вареню айвару.

Познєйше ше предлужи зоз дзецинским маскенбалом, за котри сход од 18,30-19,00 годзин опрез Замку, за маскенбал ше нє треба приявйовац, а дзеци як и скорейших рокох одпровадзи предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради.

Як уж и познате, официйни змисти манифестациї буду закончени зоз преглашеньом побиднїкох за найкрасшу дзецинску маску, найкрасши штанд и за найчежшу паприґу.

Орґанизаторе ище вше утвердзую котри єдла буду пририхтовани у традицийних котлох, за тераз ше одволали вецей кухаре, а наявени баранї и швиньски паприґаш, свадзебна капуста, пасуля, варена и пражена риба, полнєта паприґа, сарма, капущанїки, печени прашата и баранчата, з чого порция будзе коштац 500 динари, а плєскавицу годно купиц за 300 динари.

Потим публика будзе мац нагоду за розвагу зоз музику Пицикато бенду, а на вечар концерт ґрупи Валентино.

Централна бина будзе поставена опрез младежского дому, и шицки змисти буду у парку у самим центру валала як и скорейших рокох. Помоцна бина змагательней часци Изађи ми на теглу будзе у парку коло мензи на Русинскей улїци, а простор опрез мензи предвидзени за кирбайски бависка.

Потримовку коло орґанизациї обезпечи ЯКП Руском, окреме у звоженю и розвоженю мобилияру, штандох, столох, карсцельох, а шмеце ше будзе селектовац як узвичаєне.

Днї керестурскей паприґи буду отримани 20. авґуста зоз финансийну потримовку Општини Кула, алє и вельку потримовку спонзорох рижних нашеньских, хемийних и осиґуруюцих хижох.

