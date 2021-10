На соботу Стретнуце поетох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – VI Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки, будзе отримане на соботу, 16. октобра, у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре, у Улїци Бориса Кидрича 60.

VI Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки будзе отримане по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци култури Општини Кула у 2021. року, а у нєпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

Лауреати тогорочного заєднїцкого Поетского припознаня Рускей матки у Руским Керестуре и „Задужбнини Бори Латиновичаˮ у Кули – Припознаня под меном „Юлияна Надяˮ, спрам Одлуки Управного одбору Рускей матки од 16. юлия 2021. року буду: Мария Дорошки зоз Руского Керестура и Милан Мрдаль зоз Червинки.

Шицки пречитани литературни роботу шицких учашнїкох VI Стретнуца поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки буду обявени у додатку глашнїка Рускей матки „Руснакˮ.

