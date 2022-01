НОВЕ ОРАХОВО/БИКИЧ/КУЛА – Нєшка и наютре почнє означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

Нєшка на 17 годзин почнє програма у Новим Орахове у Доме култури, а у Бикичу, тиж на 17 годзин, будзе отворена читальня „Учитель Михайло Ковач”.

На нєдзелю, 16. януара, швето означа и Руснаци у Кули на 14 годзин, у просторийох обок РКУД „Др Гавриїл Костельник”.

