Нєшка у Дюрдьове схадзки ВО и Роботного цела за младих НС Руснацох

ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове нєшка буду отримани два схадзки целох Националного совиту (НС) Руснацох – Вивершного одбору (ВО) и Роботного цела за младих.

Схадзка Вивершного одбору НС Руснацох, 14. по шоре, почнє на 17 годзин, а предсидатель ВО Желько Ковач, пририхтуюци схадзку НС, предложел же би на дньовим шоре була, як найважнєйша тема, приношенє одлуки о вименкох Финансийного плану НС Руснацох за 2021. рок.

Седма порядна схадзка Роботного цела за младих будзе отримана на 19 годзин, а на Дньовим шоре будзе евалуация проєктох и активносцох у 2021. року.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)