Одкрити памятнїк Тарасови Шевченкови

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич и амбасадор України у Сербиї Олександер Александрович вєдно одкрили памятнїк українскому поетови и малярови Тарасови Шевченкови (1814–1861).

Амбасадор Александрович з тей нагоди гварел же до сотруднїцтва пришло дзекуюци побратименим вязом Львова и Нового Саду, як и особному закладаню обидвох городоначалнїкох – Андрия Садовийого и Милоша Вучевича, потримовки двох предсидательох державох и инициятиви українско-рускей заєднїци. Биста Тарасови Шевченкови дїло познатого українского скулптора Володимира Цисарика, а подаровали ю гражданє Львова гражданом Нового Саду.

Особне порученє городоначалнїка Андрия Садовийого, у хторим ше медзи иншим гвари же тот памятнїк будзе символ хтори на ище єден способ повяже наших гражданох, пречитал амбасадор Александрович и з тей нагоди городаначалнїкови Нового Саду подаровал збирку писньох „Кобзар” зоз прекладом на сербски.

Городоначалнїк Милош Вучевич наглашел же Нови Сад достал ище єден памятнїк на културней мапи, а тот представя потвердзенє славянского приятельства. Вучевич ище гварел же Нови Сад будзе иницировац поставянє памятнїка Вукови Караджичови у Львове, а у тим городу уж єст улїца з його меном, як потвердзенє добрих славянских одношеньох. Тиж здогаднул новосадянох же у нашим городзе уж єст улїца хтора наволана по Тарасови Шевченкови.

Памятнїк пошвецел владика кир Георгий Джуджар, а на одкриваню памятнїка присуствовали и представнїки Грекокатолїцкей церкви, Националного совиту рускей националней меншини, Националного совиту українскей националней заєднїци и Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Памятнїк поставени на Лиману на поверхносци коло Булевара цара Лазара у Алеї Мики Антича. Биста висока 105 центиметри и положена є на мрамориви постамент високи 200 центиметри.

