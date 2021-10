КУЛА – Пре звекшане число препатрункох ковид амбуланта у рамикох кулского Дому здравя од вчера роби од 9 до 19 годзин.

У периодзе од 9 до 16 годзин буду препатрани пациєнти зоз симптомами вирусу корона, а час од 16 до 19 г. опредзелєни за контролни препатрунки ковид позитивних пациєнтох.

