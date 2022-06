У Шидзе була „Сримска куленияда“

ЕРДЕВИК – Всоботу у Ердевику при Шиду отримана традицийна 23. по шоре туристично-привредна манифестация „Сримска куленияда“ на хторей, окрем кулена и сухих месових продуктох, на числених штандох були виложени и вина, млєчни продукти, колачи и ремеселнїцки продукти.

Abсолутни побиднїк за найлєпши кулен бул ПК „Лемаич КиМ“, а у природним череву найлєпши кулен направел „Войнович“ и награди им придал предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.

Манифестацию нащивел и покраїнски предсидатель влади Иґор Мирович зоз сотруднїками.

Тиж отримана и богата културно-уметнїцка програма у хторей наступела и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, а Здруженє женох „Маря“ зоз Шиду и „Бикичанки“ з Бикичу мали и свойо штанди.

Манифестация закончена у вечарших годзинох зоз наступом тамбурового оркестра „Ґоспон тамбураши“ и огньометом, а орґанизаторе манифестациї були Општина Шид, Месна заєднїца Ердевик, Туристична орґанизация Шид, Реґионална привредна комора зоз Сримскей Митровици и Културно-образовни центер зоз Шиду.

