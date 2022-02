Оформени Дочасови орґан у Општини Кула

КУЛА – Вчера отримана перша конститутивна схадзка Дочасового орґану у Општини Кула котри будзе руководзиц по формованє новей власци после локалних виберанкох котри буду отримани 3. априла вєдно зоз републичнима.

Дочасови орґан творя штверо члени – Михайло Пашо, Ливия Козма, Дьордьо Перуничич и Предраґ Баланджич и предсидатель Дамян Милянич. На схадзки принєшени одлуки з корима мандат престава предсидательови Општини Кула Дамянови Миляничови, його заменїкови Карольови Валкови и секретарови Скупштини Милорадови Вуксанови.

Дочасови орґан по Закону о локалней самоуправи меновала Влада Сербиї, а на основи предходного задзекованя потерашнього предсидателя Општини Кула. Причини задзекованя, по словох Милянича, формални, прето же би ше виберанки отримали у истим термину, понеже по конєц рока гражданє требали виберац и локалну власц.

Предсидатель Дочасового орґану Дамян Млянич за локални медиї визначел же капитални инвестициї, инфраструктурни проєкти и конкурси котри розписани, буду реализовани по плану.

За идуци тидзень наявена и перша роботна схадзка Дочасового орґану.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)