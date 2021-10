Папа Франциско на Горнїци – отец нє забул на Русинох

Пасторална нащива Святого отца папи Франциска вирним у Словацкей штредком септембра, отримана з мотом „З Марию и Осифом на Исусовей драгиˮ. То найзначнєйша подїя того року и за католїцку, и за грекокатолїцку заєднїцу у реґиону.

Русини у Словацкей и нєшка добре паметаю кед їх прадїдовска грекокатолїцка вира под час тоталитаризма була забранєна, кед мушели буц православни, або католїки, а добре паметаю и пременки 1990. року, кед попри других шлєбодох, ознова достали право на свойо виросповеданє. Пре шицко тото, нащива папи Франциска ма окремне значенє за грекатолїкох, а окреме же под час визитациї, вовторок, 14. септембра служел Службу Божу Йоана Златоустого по восточним обряду у Прешове, у „русинскей маткиˮ.

Перши дзень нащиви Словацкей, 13. септембра, папа Франциско бул у Братислави, дзе у загради Президентскей палати було стретнуце зоз представителями найвисшого державного верху Републики. Домашня була предсидателька держави Зузана Чапутова, там були словацки парламентарци, министрове, а окреме значне же предсидателька на тоту подїю поволала и делеґацию Русинох у хторей були член одбору за национални меншини за Русинох Републики Словацкей Петро Медвидь, предсидатель Округлого стола Русинох Словацкей Петро Штефаняк, предсидатель Русинскей оброди Мартин Караш, предсидатель орґанизациї Млади Русини Марек Гребик, о. Франтишек Крайняк, инициятор и автор русинских литурґийних прекладох, и директор Канцелариї за загранїчних Словакох Милан Ян Пилип, хторого иншак нєдавно нагоду упознац мали и Руснаци у Сербиї. Русинска делеґация оценєла же Словацка Република дала вельку чесц Русином з поволанку на тоту историйну подїю, як цо стретнуце зоз папом Франциском. У Братислави папа мал и урядово стретнуца з представителями Церкви у Словацкей, представителями Влади и дипломатскей заєднїци, як и стретнуце з представителями єврейскей заєднїци у Словацкей.

Другого дня, вовторок, 14. септембра, папа Франциско у Прешове предводзел литурґию св. Йоана Златоустого по византийим обряду, на хторей участвовали числени грекокатолїцки епископове и священїки, а грекокатолїцку церкви зоз Словацкей представял архиєпископ и митрополит прешовски Ян Бабяк. Папови одшпиване на Многая лїта по русински.

– Славенє божественей литурґиї на восточним обряду, по грекокатолїцки хтору предводзел папа Франциско, надополнєло шицки роки у хторих була забранєна грекокатолїцка церква у комунистичним прешлїдзованю. Тото церпенє и прешлїдзованє под час комунизма принєсло духовни плоди – Русини маю трох священїкох-мученїкох хтори преглашени за блажених и хтори героє нашей вири – визначел митрополит прешовски Бабяк.

Иншак, з паповей биоґрафиї познате же у периодзе пред ступаньом на Пристол святого Петра, як надвладика Буенос Айресу, єден час бул и ординарий за грекокатолїкох у Арґентини. З того часу, по шведоченьох, папа Франциско и зна, и розуми восточни обряд.

Под час нащиви востоку держави, папа ше у Кошицох стретнул и з представителями ромскей заєднїци, и з младима. Остатнї дзень визитациї, Святи отец служел у Катедрали у Шашину.

Папа Франциско други поглавар Церкви хтори нащивел Словацку. Пред тим, папа Йоан Павло II, хтори родом бул зоз Польскей, мац му була грекокатолїцкей вири, а Горнїца у шерцу, аж три раз у своїм понтификату бул медзи вирнима у Словацкей.

Гоч ше папска нащива случовала у зложених епидемийних обставинох, мала вельки одгук и у мединародней явносци, а вшелїяк є огромна потримовка и потїха шицким вирним и потребуюцим у Словацкей у тих нєлєгких часох.

