Перше место на Културно-уметнїцкей домияди

АПАТИН – Всоботу, 26. марца, после двох рокох прерви отримана Културно-уметнїцка домияда котрей по други раз бул домашнї дом школярох Технїчней школи у Апатину. Учасц вжали и тройо школяре дому школярох керестурскей школи „Петро Кузмяк”.

З тей нагоди було орґанизованє змаганє у шейсц катеґорийох, зоз керестурского интернату ше змагала Зорица Бенарик зоз власну поезию за цо є наградзена зоз першим местом. Попри тим, змагала ше и Анита Колович котра мальовала, и Кристиян Колшняї у катеґориї модерних танцох.

На змаганє школярох провадзели педаґоґ и воспитач у интернату Любица Няради и директорка школи Наталия Будински.

