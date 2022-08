Побида на першим госцованю

МЛАДЕНОВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 3. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина внєдзелю 28. авґуста госцовали у Младенове дзе однєсли побиду процив домашнєй екипи ФК „Будучносцˮ з резултатом 3:0 (1:0), а ґоли дали Матей Саянкович и Дарко Сушич (2).

Серию ґолох за Русин започал Матей Саянкович хтори, стандарно зоз своїм швидким крочайом, обегнул цалу процивнїцку охрану и лєгко звладал ґолмана. По конєц першого получасу було ище надосц нагоди за звекшанє водства. алє ше на полчас пошло з резултатом 0:1.

У другим полчаше бависко ше углавном одвивало на процивнїцкей поли.

Штредком другого полчасу, после велїх нагодох, резултат на 2:0 звекшує Сушич хтори ше пребива до шеснац метерох, моцно копа и посцигує ґол.

Добре розположенє Русиновцох и далєй могло видзиц на терену, а нагоди ше шоровали єдна за другу. При самим концу, после красней тимскей акциї, Сушич зоз 5 метерох уґурал лабду до ґолу и „цементовалˮ побиду Русина.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Владан Вуйович, Деян Павлович (Деян Чернок), Филип Вуйович, Янко Кулич, Дарко Сушич (Александар Тома), Матей Саянкович, Оґнєн Маркович (Деян Будински).

На нєдзелю 4. септембра до Керестура приходзи хвильково остатня екипа на таблїчки, екипа Кордун зоз Кляїчева, хтора од трох одбавених колох нє освоєла анї єден бод.

