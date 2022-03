Правя вельконоцни креативни задумки

Вельконоцни писанки, украшени з рижнима технїками за предстояце швето, як и медовнїки з вельконоцнима мотивами, виложени и мож их опатриц и поручиц и прейґ Фейсбуку.

До писанкох, попри часу, уложени и схопносц, и креативносц и любов ґу ручним роботом, а можу и крашнє дополнїц хижни буджет. По Вельку ноц маме ище мешац днї, алє з пририхтованьом треба рушиц на час, та з тей нагоди представиме млади поднїмательки и їх вельконоцни роботи, хтори можу послужиц и як идея, и як информация цо и дзе мож купиц, або себе, або за дарунок.

ВИШИВАНИ И ҐРАВИРАНИ ПИСАНКИ

Милка Фейса з Коцура прави вишивани писанки и гвари же влонї у новембру почала правиц новорочни кулї прикрашени з вишивками.

– Приятелька з України ми послала знїмок як ше то роби, направела сом даскельо за себе и положела на Фейсбук и рушели питаня чи украси на предай и почим су. Так же сом по Крачун лєм вишивала и правела кулї, и вец ше ми уж людзе випитовали чи будзем вишивац и вайца за Вельку ноц, та сом такой почала и з вельконоцну програму. Вишивам народни и християнски вельконоцни мотиви на крижики, даєдни схеми сом достала, а даєдни правим сама, єст и мераня и читаня, бо вишивка дробна и треба ю змесциц на вайцо зоз стиропору – гутори Милка и додава же найволї вишивац червени, белави и жовти мотиви, а людзе найволя червени вишивки и таки вайца купую углавним за дарунок.

Сладяна Торма з Коцура на лупи з випущеного вайца викрава и украшує вайца з технїку декупаж .

– Любим ручни роботи, а на вайцу резбарим и малюєм вельконоцни мотиви з акрил-технїку. Випражнїм вайцо, поумивам, осушим и офарбим го, а вец нарисуєм мотив и з прецизним фуровчком цагам линиї, або вартам. Кед ше цага линиї достава ше мотив у фарби вайца, а воно ма фарбу до хторей зме го пред тим офарбели – гутори Сладяна и додава же на концу вайцо прелакує.

КВИЛИНҐ, МАСНИ ПЕЧАЦИ И МЕДОВНЇКИ

Терезка Сабадош з Руского Керестура гвари же з початку вайца украшовала з гобию, за себе и своїх приятельох.

– Робота одбера досц часу, треба випущиц вайцо, вимиц и виписац го, алє мнє то виполнює, я то любим робиц. Вайца сом скорей украшовала з цирконами и з квилинґ-технїку, зоз тракочками, а найволїм их виписовац з маснима печацами и з воском. Дакеди зме на Вельки пияток, оцец, шестра и я, пошедали коло шпоргета и виписовали вайца. Тераз технїка напредовала, мам машинку за правенє дзиркох и пумпочку за випущованє вайцох. Дакеди ше робело з обичним воском, хтори ше вец знїмало, а тераз робим з маснима печацами у фарбох, та писанки рижнороднєйши и красше випатраю. Фарбу ше розпущує у металних затичкох або судзинкох од пахняцих швичкох, нє треба вельо, бо ше до каждей фарби лєм даскельо раз замача ґомбошкову главку; же би ше достала єдна шара, ґомбошкову главку треба раз замачац до воску – гутори Терезка и додава же ма и машинку за ґравиранє по вайцу, и визначує же ю тота робота виполнює.

Тияна Бандич Сопка з Руского Керестура прави медовнїки, а за наиходзаце швето, Вельку ноц, прави их з пригоднима мотивами.

– Медовнїки сом почала правиц дас пред дзешец роками, а торти и колачи кус познєйше. Теми рижнородни, у зависносци од нагоди, и жаданя муштерийох, чи то за родзени дзень, за кресцини, за свадзбу, Крачун, або за Вельку ноц и од нагоди завиши и як буду цифровани – гутори Тияна и додава же медовнїки украшує зоз такволану кральовску пуслу.

Шицки роботи мож опатриц и поручиц и на Фейсбук профилох наших креативних поднїмателькох.

