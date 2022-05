Представнїки локалней самоуправи нащивели Євангелску церкву

КОЦУР – З нагоди Шветового дня културней рижнородносци за диялоґ и розвой, заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич и членїца Општинскей ради Ясна Бєлица нащивели Євангелску церкву у Коцуре, дзе ше хвильково реализує проєкт „Помоц дзецом у ученю”.

Други рок за шором дзеци зоз ромскей националней заєднїци зазберую ше соботами у просторийох за друженє дзе ше уча, робя домашнї задатки и пририхтую ше за наставу у порядней школи. За тоту нагоду локална самоуправа дзецом подаровала школски прибор, же би им праве тоти стретнуца и ученє були єдноставнєйши и успишнєйши.

По словох пастора Євангелскей церкви Александра Суботина, през друженє у їх учальнї ше ришує школски проблеми ромских дзецох, у сотруднїцтве зоз учительками и наставнїцами. Тема котрей су тераз окреме пошвецени то справованє у дружтве, справованє у обисцу и на явних местох, понеже, як гварел, жадаю же би з тих дзецох виросли прави людзе порихтани за живот на каждим месце. Дзеци после часци у котрей ше уча и робя маю и ужину, а потим шицки, вєдно з пастором, одходза до загради, садза квеце и уча ше робиц. Квеце котре познєйше предаваю приноши им средства за финансованє Народней кухнї и других проєктох котри запровадзую, визначел Суботин.

Каждей соботи позбера ше од 20 по 30 хлапцох и дзивчата и, гоч проєкт наменєни Ромом, дзвери учальнї отворени шицким дзецом и до проєкту уключени и дзеци з других националних заєднїцох.

По Суботинових словох, барз им важне же резултати котри витворюю потвердзую и резултати у коцурскей школи и гевти дзеци котри участвую у тей програми злєпшали свой успих. Потримовка локалней самоуправи порядна, додал, а як реґистрована вирска заєднїца маю помоц за реализацию проєктох тиж и з боку Месней заєднїци Коцур.

Членїца Општинскей ради Ясна Бєлица з тей нагоди визначела же Општина Вербас ценї и почитує витирвалу и пошвецену роботу пастора Александра Суботина и його сотруднїкох, а проєкт наменєни дзецом школского возросту потвердзенє и їх ришеносци же би промововали прави вредносци, як цо ученє и културне справованє.

Здогаднїме, главна скупштина УНЕСКО-а усвоєла 21. мая 2001. року Общу декларацию о културней рижнородносци чий циль помогнуц державом же би у своїх стредкох почитовали и промововали културни рижнородносци, а шлїдуюцого року 21. май преглашени за Шветови дзень културней рижнородносци за диялоґ и розвой.

