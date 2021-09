Промоция кнїжки „Ошмих порцуловей фиґурини“ на штварток у Вербаше

ВЕРБАС – Як сообщела Новинарска асоцияция Руснацох, на штварток, 16. септембра, у Городским музею у Вербаше на 19 годзин будзе отримана промоция кнїжки „Ошмих порцуловей фиґурини“ котра друкована на чесц 95. рочнїци од народзеня познатей театралней и филмскей ґлумици Ирени Колесар леґендарней филмскей героини першого югославянского филма „Славица“.

Пририхтовач тей свойофайтовей моноґрафиї о Ирени Колесар ґлумец зоз Сримскей Митровици Владимир Балащак, а кнїжка реализована у рамикох проєкта „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносци“. У твореню моноґрафиї участвовали члени Дружтва Руснацох зоз Сримскей Митровици и Новинарскей асоцияциї Руснацох, як и числени визначни колеґинї и колеґове зоз театру и филма котри зазначели свойо здогадованя на Ирену Колесар, позарядову особу и уметнїцу.У рамох истого проєкта настал и аудио-видео запис „Здогадованя“ авторки Олґи Карлаварисовей.

Проєкт „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносци“ потримали локална самоуправа Сримска Митровица, Буджетски фонд за национални меншини, Покраїнски секретарият за национални меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Национални совит Руснацох и Реадкция програми на руским язику Радио-телевизиї Войводини. Потримовку дали и числени поєдинци.

Под час отримованя промоциї заинтересовани нащивителє годни купиц кнїжку.

