Слаби состав, слаби и резултат

КАРАВУКОВО – У предостатнїм колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин, внєдзелю 6. юния, госцовали у Каравукову дзе страцели од домашнього ФК Полет з резултатом 4:0 (4:0)

Ослабена екипа Русина пошла зоз 11 бавячами, цо ше на концу одражело и на резултат.

Змаганє почало зоз добрим нападом госцуюцих, кед Дюканович додал добру лабду и оможлївел Куличови шансу „єден на єденˮ зоз ґолманом, хтору Янко нажаль нє вихасновал. Домашнї швидко превжали лабду и зоз добрей контри посцигли ґол.

Екипа Русину була прешвечена же ґол посцигнути зоз офсайду, алє судия нє пременєл свою одлуку.

При концу першого получасу домашнї мали ище єдну добру нагоду, кед Стефан Тома виґурнул процивнїцкого бавяча до корнеру, на цо судия запискал пенал.

Филип Тома одбранєл пенал, но на „спозоренєˮ помоцного судию, же ше Тома скорей рушел зоз ґол-линиї як цо процивнїцки бавяч вдерел лабду, пенал бул повторени, а потим и реализовани.

Перши полчас закончени зоз резултатом 4:0, а гоч у другим полчасу Будински, Бранкович и Дюканович мали даскельо нагоди за ґол, шицки по конєц остали нєреализовани.

Под таким прициском, Русиново бавяче достали аж 4 жовти картони, найвецей пре пригварку судийом, а на самим концу змаганя Боян Бранкович достал и червени картон.

Русин наступел у составе – Филип Тома, Стефан Тома, Деян Павлович, Реля Ланчужанин, Боян Голи, Владан Вуйович, Деян Будински, Срдян Дюканович, Душан Даноєвич, Боян Бранкович и Янко Кулич.

На нєдзелю, зоз 34. колом, закончи ше першенство кед фодбалере Русина дочекаю Славию зоз Пиньвиц, а змаганє почнє на 17,30 годзин на Ярашу.

